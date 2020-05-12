Палестинцы предупредили о реакции на действия Израиля по аннексии земель

https://static.news.ru/photo/065f37d2-945b-11ea-a438-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинские группировки готовы дать отпор в случае реализации израильского плана аннексии земель на Западном берегу Иордана.

Об этом сообщил представитель палестинского движения ХАМАС Ашрафа Абу Зайида на конференции в Газе.

Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале сентября 2019 года обещал распространить суверенитет Израиля на все еврейские поселения на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.

Мы предупреждаем о возможных последствиях аннексии палестинских земель. Этот шаг приведет к таким последствиям, которые не смогут контролировать оккупанты, — цитирует Абу Зайида «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что план разрешения израильско-палестинского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, поддержал британский премьер-министр Борис Джонсон. Арабские и израильские эксперты сообщили, что ситуация на Западном берегу реки Иордан усугубится, если Израиль начнёт аннексировать территории, на которых расположены его поселения, как предложено в трамповской «сделке века». Глава Палестины Махмуд Аббас, в свою очередь, заявил, что страна «разрывает все отношения» с Соединёнными Штатами Америки.