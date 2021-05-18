Палестина готова провести переговоры с Израилем в любое время

https://static.news.ru/photo/32c7b7ec-b7d0-11eb-8739-96000091f725_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что власти страны готовы к прямым переговорам с Израилем в Москве в любое время. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул , что они могут пройти «хоть завтра», поскольку палестинское руководство уверено в российской стороне.

Если мы получим приглашение, то готовы принять участие в этой встрече, — отметил посол.

Ранее Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что Палестина не будет участвовать в мирных переговорах с Израилем при посредничестве только США. В стране хотят, чтобы в урегулировании конфликта участвовали Евросоюз, ООН, Россия и США.

18 мая президент России Владимир Путин заявил, что насилие в противостоянии между Палестиной и Израилем необходимо прекратить с обеих сторон. Он добавил, что эскалация привела к большому количеству жертв, среди которых дети.

Ситуация в секторе Газа обострилась 10 мая. Всего с начала конфликта были убиты 218 палестинцев, получили ранения более 6,5 тысячи человек. Со стороны Израиля погибли по меньшей мере 10 человек.