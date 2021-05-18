Палестина готова провести переговоры с Израилем в любое время

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что власти страны готовы к прямым переговорам с Израилем в Москве в любое время. Об этом сообщает ТАСС.
Дипломат
Если мы получим приглашение, то готовы принять участие в этой встрече, — отметил посол.
Ранее Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что Палестина не будет участвовать в мирных переговорах с Израилем при посредничестве только США. В стране хотят, чтобы в урегулировании конфликта участвовали Евросоюз, ООН, Россия и США.
18 мая президент России Владимир Путин заявил, что насилие в противостоянии между Палестиной и Израилем необходимо прекратить с обеих сторон. Он добавил, что эскалация привела к большому количеству жертв, среди которых дети.
Ситуация в секторе Газа обострилась 10 мая. Всего с начала конфликта были убиты 218 палестинцев, получили ранения более 6,5 тысячи человек. Со стороны Израиля погибли по меньшей мере 10 человек.