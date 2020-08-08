Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале

https://static.news.ru/photo/077714ae-d971-11ea-b197-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Причиной смерти девочки в Среднеуральском монастыре, захваченном бывшим схиигуменом Сергием стало тяжёлое заболевание. К такому выводу пришли медики после вскрытия тела ребёнка, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка скончалась в обители после болезни. Схиигумен Сергий заявил, что она страдала раком головного мозга. Следователи СК РФ не обнаружили признаков криминального характера в смерти девочки.

По результатам вскрытия тела умершей 15-летней девочки подтверждена причина смерти — тяжёлое заболевание, — цитирует агентство сообщение СК РФ.

Следователи добавили, что найденное при осмотре телесное повреждение является незначительным и не имеет криминального характера. Тело передано для похорон родственникам.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки». Патриарха Кирилла он назвал гонителем христианской веры.

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. На защиту обители поспешили казаки и другие священнослужители, а также ряд известных личностей.

Как писал NEWS.ru, лишение сана опального схиигумена Сергия утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Ранее епархиальный суд признал духовника Среднеуральского женского монастыря виновным в нарушении ряда правил Церкви.