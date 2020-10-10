Отсутствие в Китае второй волны COVID объяснили россияне, живущие в стране

https://static.news.ru/photo/5f91312e-0b3f-11eb-9e31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yan Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Отработанная система» реагирования на вспышки коронавируса и соблюдение гражданами мер предосторожности помогли Китаю избежать второй волны коронавируса.

Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали россияне, проживающие в Поднебесной. Так, Александр из пригорода Гуанчжоу отметил, что жизнь в регионе давно вернулась в нормальное русло.

В Гонконге время от времени объявляют какие-то вспышки, но так же быстро весь ажиотаж сходит на нет. У китайцев вся система отработана, хватает ресурсов на всё, — отметил россиянин.

Он добавил, что властям не потребовалось дополнительных усилий, оказалось достаточно попросить граждан «не расслабляться» и соблюдать меры безопасности. Сами власти, по словам Александра, реагировали на локальные вспышки коронавируса весьма оперативно.

Например, в июне в Пекине начался резкий рост распространения болезни, но очаг заражения был быстро подавлен. Справились за две недели. Даже весь город не закрывали, — пояснил он.

Житель Шанхая Андрей подтвердил, что от некоторых ограничительных мер в Китае всё же не отказались. Так, все приезжающие из-за границы обязаны пройти двухнедельный карантин. В некоторых организациях у сотрудников постоянно измеряют температуру.

У каждого местного жителя на смартфон загружена специальная программа. Она фиксирует так называемый код здоровья. Программа отслеживает перемещения владельца телефона. Если человек не посещал участки с высокими показателями заражения, ему присваивается зелёный код, в противном случае — красный, — рассказал россиянин.

Он подчеркнул, что власти отслеживают нарушителей режима. Им, к примеру, могут надеть специальный браслет, или над дверью в его квартиру могут повесить видеокамеру.

За последние сутки врачи зафиксировали в Китае только 26 новых случаев коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Китай остаётся одной из немногих стран мира, в которой фиксируется минимальный ежедневный прирост случаев заражения коронавирусом. Низкие показатели объяснили эксперты. Так, вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что сыграли свою роль высокая дисциплина китайцев и эффективный карантин, а вовсе не манипуляции со статистикой.