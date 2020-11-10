Отставка главы Пентагона затруднит передачу власти Байдену

Решение президента Дональда Трампа отправить в отставку главу Пентагона Марка Эспера может серьёзно затруднить процесс транзита внутри исполнительных органов власти после победы на президентских выборах Джо Байдена. По крайней мере такой прогноз делают западные аналитики. По некоторым подсчётам, вскоре своих постов могут лишиться директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел, руководитель Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей и глава Минюста, генеральный прокурор Уильям Барр.

В своём прощальном письме 56-летний Эспер поставил себе в заслугу усилия по сдерживанию России, Ирана, Китая, а также борьбу с терроризмом, однако отметил, что можно было бы добиться большего на различных направлениях.

Об отставке главы оборонного ведомства стало известно ещё 9 ноября.

Я рад сообщить, что пользующийся большим уважением директор Национального контртеррористического центра (единогласно утверждённый сенатом) Кристофер Миллер будет с данного момента исполнять обязанности министра обороны, — сообщил действующий президент Дональд Трамп в Twitter. — Крис отлично справится! Марк Эспер отправлен в отставку. Я хотел бы поблагодарить его за работу.

Известно, что на следующей неделе 56-летний Эспер должен был отправиться с официальным визитом по ряду европейских стран с тем, чтобы обсудить детали передислокации американского контингента.

Незадолго до появления твитов Трампа, которые прояснили ситуацию вокруг Эспера, сообщалось, что шеф Пентагона уже подготовил прошение об отставке по собственному желанию. Причём намерение Эспера, как сообщалось, было связано главным образом с планами главы американского государства уволить его по окончании всеобщих выборов. О таких планах Трампа заранее сообщали информированные источники NBC в Белом доме.

Долгое время наблюдатели фиксировали между Трампом и Эспером рост противоречий по самому разному кругу вопросов. Так, ушедший шеф Пентагона не одобрял взгляды главы Белого дома на вопросы о передислокации войск и о линии поведения в связи с уличными протестами. Известно, что Трамп, в свою очередь, подвергал критике Эспера за нелояльность.

Дональд Трамп Stefani Reynolds/Global Look Press

Растут слухи , что в ближайшее время глава Белого дома сместит со своих должностей директора ЦРУ, руководителя ФБР и даже генерального прокурора, который возглавляет Минюст.

Такая кадровая политика в период, когда до прихода новой администрации президента США в офис остаётся примерно два месяца, не могла не вызвать шквал критики. Председатель комитета по делам вооружённых сил палаты представителей США Адам Смит назвал отставку Эспера безрассудным и незрелым решением.

Увольнение назначенных исходя из политических соображений руководителей органов нацбезопасности во время транзитного периода является дестабилизирующим шагом, который лишь придаст смелости нашим противникам и подвергнет нашу страну ещё большему риску, — пояснил Смит. — Решение президента Трампа уволить министра Эспера из чувства вредности — это не просто инфантильность, это ещё и безрассудство. Уже давно стало очевидно, что президент Трамп заботится о лояльности превыше всего.

Конгрессмен выразил мнение, что такая инициатива повредит процессу перехода власти. С этой оценкой согласен бывший заместитель министра обороны США Лоуренс Корб, который является старшим научным сотрудником в Центре американского прогресса. По его словам, «это ещё больше усложнит переход к новой администрации». Увольнение Эспера бывший чиновник связал с желанием администрации Трампа максимально подорвать позиции следующей команды, которая должна войти в Белый дом в январе. Если следовать этой логике, то отставок будет ещё много.