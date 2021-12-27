«Омикрон» признали слабее «дельты», но опасным для вакцинированных

Недавно выявленный новый штамм коронавируса «омикрон» не боится большинства существующих вакцин, и фармакологической промышленности надо начинать работу по предотвращению его распространения практически с нуля. С такими опасениями выступили американские и британские эпидемиологи, представившие на рассмотрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свои наблюдения в середине декабря. Они исследовали влияние, в частности, вакцины AstraZeneca на её способность противостоять новейшей мутации коронавируса и выяснили, что «омикрон» практически не делает различий между вакцинированными и невакцинированными людьми.

Эпидемиологи указывают, что хотя почти все существующие вакцины несомненно облегчают течение болезни, в том числе от последствий заражения самим штаммом «омикрон», они не мешают вирусу атаковать организм. Такой вывод исследователи сделали на том основании, что самый высокий уровень распространения этого варианта наблюдается как раз в тех странах, где самый значительный процент вакцинированного населения — в Северной Америке, Западной Европе, Австралии. В то же время в странах с относительно низким уровнем вакцинации подавляющее большинство случаев заражения именно «омикроном» является следствием не локальных контактов, а «импорта» коронавируса из других стран.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В качестве примера исследователи приводят Китай, где используются местные разработки Sinopharm и Sinovac. По абсолютному числу эти две вакцины составляют около половины всех вакцинаций в мире. И тем не менее, все заболевшие COVID-19 в версии «омикрон» ранее получили одну из этих вакцин (не только в КНР, но и в Мексике и Бразилии).

Такая же картина в Чили и Индии , где 90% от общего числа привитых получили препараты Covishield либо Coronavac, а также в Африке южнее Сахары, где население иммунизируют однокомпонентным препаратом Johnson & Johnson. При этом в Африке на конец 2021 года только 13% населения получили хотя бы один компонент любой вакцины. И более летальный штамм SARS COV-2 «дельта» по этой причине представляет там большую опасность, чем «омикрон».

С позитивной стороны вирусологи отмечают, что хотя заразность «омикрона» во много раз выше, чем у всех предыдущих версий коронавируса, его летальность ниже. Кроме того, наблюдения течения заболевания, вызванного новым штаммом, показывают, что привитые люди переносят его заметно легче, тем те, кто встретился с вирусом незащищённым, потому что уровень антител в их организме ниже, чем у вакцинированных.

Это благословение, что «омикрон» менее летален, чем дельта. Вы рискуете заразиться «омикроном» намного чаще, однако болезнь будет протекать также в более лёгкой форме, — говорит вирусолог из нью-йоркского Weill Cornell Medicine Джон Мур.

Тем не менее этого недостаточно, чтобы не дать штамму «омикрон» вызвать глобальную волну новых локдаунов и прочих ограничений. Относительная слабость нового варианта коронавируса в сочетании с наличием более-менее обширной прослойки вакцинированного населения в ряде стран не должно давать властям ложного чувства безопасности и приводить к росту антивакцинаторских настроений, предупреждают эксперты.

Само по себе количество заражений [штаммом «омикрон»] превысит все до сих пор зафиксированные случаи. Это может обрушить систему здравоохранения во многих странах просто из-за очень высокого числа обращений. Мы пока не знаем, капитулируют ли правительства перед новой волной пандемии или это будет просто означать новую фазу войны с коронавирусом, — признаётся директор Всемирного центра здравоохранения при Центре международных стратегических исследований Стивен Моррисон.

Он подчёркивает, что в бедных странах речь идёт не о вакцинации населения «бустерными» препаратами, а о том, чтобы люди получили хотя бы первую прививку. Из-за этого их правительства стоят перед нелёгкой дилеммой: сосредотачивать ли усилия на массовой вакцинации тех, кто не получил ещё ни одного компонента, либо концентрировать усилия на предотвращении распространения новейшего штамма коронавируса, прививая «бустерами» уже ранее привитых.

Однако, как сказала NEWS.ru петербургский вирусолог Лариса Руденко, властям нет смысла ждать у моря погоды, пока будет разработана вакцина конкретно против штамма «омикрон».

Любое вакцинирование влияет на снижение числа госпитализаций и уровня смертности, поэтому я не вижу, какая здесь вообще дилемма. Пока власти будут ждать вакцину от «омикрона», у них население будет умирать от других вариантов вируса. С COVID-19 надо бороться здесь и сейчас, а не ждать появления очередного препарата, — убеждена вирусолог. Лариса Руденко руководитель отдела вирусологии НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН руководитель отдела вирусологии НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН

Пока что медики не имеют точного представления о качествах нового «омикрон»-штамма коронавируса, поэтому для более точных прогнозов следует подождать две-три недели, считает коллега Руденко, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, предсказать высокую летальность новой мутации COVID-19 пока никак невозможно.