https://static.news.ru/photo/1815bbc2-5829-11ea-87b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Боязнь большого числа жертв останавливает Киев от «военного возвращения» Крыма. Об этом заявил секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Если бы у нас сегодня была возможность забрать эти территории (Крым. — NEWS.ru), мы бы, может, это и сделали. Мы понимаем, что это могут быть огромные жертвы, прежде всего, среди гражданского населения. Мы на это пойти не можем, остается дипломатический путь, — сказал Данилов в интервью радио «Новое время».

Он напомнил, что «сколько ни было в своё время оккупации Прибалтийских стран, всё возвращается к тому моменту, куда должно вернуться». Данилов добавил, что и Крым «обязательно вернётся в Украину».

Ранее NEWS.ru сообщал, что реакция украинского МИДа на упоминания Крыма стала новой забавой, считает депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Таким образом она отреагировала на вызов в Киеве посла Сербии после появления символики полуострова во время туристической ярмарки в Белграде.