Отец подозреваемой в убийстве Дугиной Вовк рассказал о звонке от дочери

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Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дуги ной, рассказал о последнем звонке от дочери. Она звонила ему за несколько дней до преступления, рассказал мужчина РИА Новости.

По словам Натальи Вовк, она якобы находилась в Прибалтике и он понятия не имеет, как дочь оказалась в России.

Диалог был: «Как дела?» Она говорит: «Все нормально, все нормально». Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то еще. Говорила, что находится вроде в Литве, — рассказал содержание разговора отец Вовк.

Гражданская жена мужчины также подтвердила, что Наталья якобы звонила из Литвы или Латвии. С ней на тот момент находились ребёнок и кот.

Дарья Дугина погибла 20 августа в Одинцовском районе Московской области. Она возвращалась с фестиваля «Традиция», где читал лекцию её отец. Женщина находилась в машине, которая взорвалась через 10 минут после начала движения.

Следствие выяснило, что причиной взрыва стало СВУ, заложенное под капот машины. В понедельник, 22 августа, ФСБ объявила об установлении личности подозреваемой в убийстве журналистки. Это украинка Наталья Вовк, которая оказалась служащей Нацгвардии ВСУ. Она следила за Дугиной и след за ней поехала на фестиваль, где и привела в исполнение свой план.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что подозреваемой в убийстве россиянки Дарьи Дугиной гражданке Украины Наталье Вовк следует просить убежище в посольстве России в Эстонии. Это её шанс сохранить жизнь.