https://static.news.ru/photo/9ba209c8-d0a7-11e9-8f53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Основатель автодилерской компании «Рольф» Сергей Петров заявил, что Австрия, в которой он проживает, не выдаёт своих граждан и то, что ему инкриминируют в России, в других странах преступлением не считается.

Я гражданин Австрии, и республика не выдаёт, — ответил Петров на вопрос РБК о рисках экстрадиции.

Он подчеркнул, что реструктуризация активов в рамках группы «Рольф», из-за которой он стал обвиняемым, в Австрии преступлением не считается.

Да и ни в одной цивилизованной стране, — добавил он.

В связи с тем, что Петров не был осуждён, его не могут включить в список Интерпола и начать розыск по линии ведомства.

Как писал News.ru, Петрову предъявлено заочное обвинение, также он объявлен в международный розыск. Уголовное дело против основателя «Рольфа» и нескольких руководителей компании, в частности Анатолия Кайро, возбудили в июне. Их обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК). По версии следствия, Петров создал преступную схему, в результате которой перевёл на счета кипрской компании 4 млрд рублей.