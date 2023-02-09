Сергей Попов

Основатель Pink Floyd рассказал об изменившемся отношении к Путину Основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что стал лучше относиться к Путину

9 февраля 2023 в 18:28 Источник: www.telegraph.co.uk

Фото: EPA/TASS

Роджер Уотерс выступил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине