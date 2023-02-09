Один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что его отношение к президенту России Владимиру Путину изменилось в лучшую сторону. В интервью газете The Telegraph музыкант сказал, что стал больше уважать российского лидера.
Уотерс пояснил, что изменил свое мнение о Путине после того, как начал слушать подкаст The Duran, ведущие которого комментируют мировые новости «с позиции политического реализма».
Возможно, он руководит своей страной во благо всего народа России, — сказал музыкант.
В марте прошлого года в своем открытом письме Уотерс назвал Путина гангстером. Теперь же в беседе с изданием он допустил, что был несправедлив к российскому лидеру.
Накануне основатель Pink Floyd выступил на заседании Совбеза ООН. Он отдельно обратился к президентам США, России, Украины, а также к руководству НАТО и ЕС с призывом сесть за стол переговоров и заключить перемирие. Уотерс подчеркнул, что военные действия на Украине должны быть прекращены немедленно, без всяких «но» и «если».