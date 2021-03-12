«Оскорбительный»: YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину»

https://static.news.ru/photo/ce789268-8302-11eb-81d8-96000091f725_660.jpg Фото: smotrim.ru

Видеохостинг YouTube ограничил доступ к документальной ленте российского журналиста Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину». Портал определил её как «неприемлемую» или «оскорбительную для некоторых аудиторий». Соответствующая пометка отображается на обложке картины, опубликованной на YouTube-канале «Россия 24» 15 марта 2015 года. По данным на утро 12 марта 2021-го, фильм посмотрели 13 286 126 раз.

Следующий контент был определён сообществом YouTube как неприемлемый или оскорбительный для некоторых аудиторий, — говорится в предупреждении.

Кондрашов в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с РФ количество просмотров растёт, его «крутят» в том числе во время классных часов в школах и в других учебных заведениях.

Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан, — цитирует автора ТАСС.

Комментируя похожий инцидент с проектом «Беслан» коллеги Александра Рогаткина, Кондрашов добавил, что сюжет о захвате заложников в школе полностью повторяет кадры, опубликованные ранее шестью телеканалами, в основном на Западе, имеющими противоположную российской точку зрения на произошедшее в Северной Осетии.

По информации компании TNS Gallup Media, «Крым. Путь на Родину» собрал у экранов 39,6% россиян старше 18 лет, включивших телевизор в воскресенье вечером. Рейтинг фильма составил 12,9%. Лента получила специальный приз учредителей ТЭФИ «за осмысление современной истории».

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда действующий глава государства Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что план Киева вернуть Крым путём привлечения международных организаций и других стран бессмыслен, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Ранее парламент Украины призвал мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию и противодействовать «милитаризации» полуострова.