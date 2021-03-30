Ощадбанк обжалует решение суда в Париже об отмене взыскания $1,3 млрд c РФ

https://static.news.ru/photo/130eb3b2-9186-11eb-9fa3-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/oschadbank

Государственный сберегательный банк Украины (Ощадбанк) будет обжаловать решение Апелляционного суда Парижа, который отменил решение о взыскании с России $1,3 млрд по иску из-за активов в Крыму. Банк намерен подать жалобу.

Сегодня парижский апелляционный суд отклонил решение Международного трибунала от 26 ноября 2018 года по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении потерь в Крыму, вызванных аннексией полуострова. Ощадбанк считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах, — говорится в сообщении на сайте банка.

В финансовой организации убеждены, что апелляционный суд не учёл особенности защиты иностранных инвесторов. Было подчёркнуто, что рассматривается вопрос о правильности применения законодательства и полномочий суда. В украинском банке заявили, что уверены в своей победе по этому делу.

Арбитражное решение по иску Ощадбанка Украины было вынесено в 2018 году. 29 марта 2021 года Апелляционный суд Парижа отменил это решение. Российская сторона доказала, что крымское отделение украинского банка не подпадает под действие соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Дело в том, что это отделение было создано в советский период, до 1 января 1992 года. Суд подтвердил позицию России о том, что арбитражные трибуналы не имеют юрисдикции по рассмотрению так называемых крымских дел по нормам международного права, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Ощадбанк начислил России штраф в $5 млн из-за неоплаченного долга в $1,3 млрд. Российские власти должны кредитной организации столь большую сумму за утрату Крыма и, как следствие, инвестиций на полуострове, считают в банке.