Ворвавшийся на заседание городского совета в Мексике енот попал на видео

В Мексике енот буквально ворвался на заседание городского совета Акапулько, сообщает Daily Mail. В Сети появилось видео с моментом внезапного появления животного в административном здании. На кадрах видно, как енот эффектно пробивает потолочную плиту и падает на пол, после чего начинает бегать по помещению.

Инцидент произошел 22 декабря 2022 года в здании администрации Акапулько. Авторы подчеркивают, что оно располагается в парке Папагайо, а потому появление енота неудивительно. На кадрах также видно второго енота, который заглядывает в дыру в потолке, оставленную первым енотом.

Ранее разъяренный бык ворвался в отделение крупнейшего банка «Леуми» в израильском городе Лод. Животное распугало посетителей и сотрудников кредитной организации. По словам журналистов издания, появление быка повергло в шок работников банка.

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