Опубликована запись матерящегося по-русски Порошенко после звонка Байдена

https://static.news.ru/photo/6bd37ef6-8803-11eb-ab60-96000091f725_660.jpg Джо Байден и Пётр Порошенко (архивное фото) Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

На Украине были обнародованы новые записи предполагаемых разговоров президента Петра Порошенко после звонка бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Записи опубликовал депутат Верховной рады Андрей Деркач. Он заявил, что публикуя плёнки, разоблачает коррупцию и не вмешивается в американские выборы.

Отмечается, что Порошенко после очередного разговора с Байденом раздаёт указания тогдашним министру иностранных дел Павлу Климкину и председателю Фонда гарантирования вкладов Константину Ворушилину. При этом он и говорит, и матерится исключительно на русском языке.

Ты ***нулся, что ли? Быстро приведи сюда [руководителя Государственного управления делами Ивана] Куцика. Алло! <...> И скинь с себя на*** эту ***ню. Костя, ты слышишь меня или нет? <...> Костя, когда в следующий раз ты решишь спорить с президентом, ты крепко подумай. <...>. Ещё раз, ***дь, ты будешь вести себя подобным образом, в условиях войны, следующим будет не лейтенант. А расстрел, — цитирует запись «Страна.ua».

Ранее Порошенко поддержал санкции Госдепартамента США против украинского олигарха Игоря Коломойского. Политик напомнил, что нынешний глава страны Владимир Зеленский пользовался поддержкой бизнесмена, который помог ему прийти к власти, но теперь украинскому лидеру следует откреститься от Коломойского.

Как ранее писал NEWS.ru, в жёсткой форме, но с хорошими намерениями готов подталкивать Украину к реформам действующий президент США Джо Байден. Об этом заявил экс-посол Вашингтона в Киеве Стивен Пайфер.