Опрос показал отношение к российской вакцине от коронавируса за рубежом

https://static.news.ru/photo/b6cd11ba-28d1-11eb-bd54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Опрос, проведённый одной из британских компаний, показал, что большинство респондентов в 11 странах мира положительно относятся к вакцинации от коронавируса. При этом четыре из пяти человек, знающих о российской вакцине «Спутник V», готовы ей привиться.

Исследование было проведено среди 12 тысяч респондентов с 9 по 19 октября. В нём приняли участие жители Индии, Бразилии, Египта, Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Мексики, ОАЭ, Нигерии, Филиппин и Саудовской Аравии.

Согласно итогам опроса, 73% респондентов готовы поставить прививку от коронавируса. При этом среди осведомлённых о российской вакцине «Спутник V» число людей, которые хотели бы вакцинироваться, ещё выше — четыре из пяти опрошенных.

Увеличение доли участников опроса, которые хотели бы вакцинироваться, среди тех, кто осведомлён о российской вакцине, показывает высокое доверие к РФ как мировому производителю вакцин, — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».

RDIF @rdif_press , @yougov conduct the 1st global survey on COVID-19 vaccines involving the countries of the MidEast and SE Asia. Poll covered 11 countries with over 30% of the worldâs population. Almost half of the respondents know about #SputnikV

Read more: https://t.co/EulKobUHls — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 17, 2020

Отмечается, что российская научная школа в области микробиологии, иммунологии, разработки вакцин и препаратов пользуется большим авторитетом в мире. Опрос показал, что РФ как производитель вакцин чаще других государств упоминалась как вызывающая наибольшее доверие.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите БРИКС заявил, что производство российской вакцины «Спутник V» может быть развёрнуто в Китае и Индии. Производство препарата также наладят в Бразилии и Южной Корее. Кроме того, планируются её поставки в Аргентину и Перу. Накануне во время телефонного разговора президента России и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обсуждалась возможность поставок вакцины «Спутник V» в Израиль. Также речь шла и о сотрудничестве при возможном производстве на территории еврейского государства.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Вторая отечественная вакцина была зарегистрирована 14 октября. Речь идёт о препарате «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор»). Его производство также уже началось. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова, писал NEWS.ru.