Опрос показал отношение к российской вакцине от коронавируса за рубежом

Исследование было проведено среди 12 тысяч респондентов с 9 по 19 октября. В нём приняли участие жители Индии, Бразилии, Египта, Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Мексики, ОАЭ, Нигерии, Филиппин и Саудовской Аравии.

Согласно итогам опроса, 73% респондентов готовы поставить прививку от коронавируса. При этом среди осведомлённых о российской вакцине «Спутник V» число людей, которые хотели бы вакцинироваться, ещё выше — четыре из пяти опрошенных.