https://static.news.ru/photo/a9c0b97c-32e6-11ea-91e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: presidentofabkhazia.org

Президент частично признанной республики Абхазии Рауль Хаджимба покинул здание администрации и находится на госдаче. Такую версию приводят организаторы митинга возле администрации главы республики. Сам Рауль Хаджимба заявляет, что находится на своём рабочем месте.

Хаджимба покинул администрацию и находится на госдаче, — сказал ТАСС организатор митинга Ахра Авидзба.

Кабинет президента Абхазии взят под охрану, ранее он не охранялся. «Интерфаксу» удалось связаться с президентом. Он заявил, что продолжает исполнять свои обязанности и не намерен никуда скрываться.

Я нахожусь в Сухуми на рабочем месте в здании органов госвласти, — сказал Хаджимба.

Он добавил, что в данный момент проводятся мероприятия «по локализации происходящих событий».

При этом в пресс-службе президента Абхазии заявили, что «Рауль Хаджимба в настоящее время находится на государственной даче в Сухуме».

Ранее сообщалось, что демонстранты выломали двери в здание администрации президента.

Участники митинга требуют проведения новых президентских выборов. Они не согласны с результатами второго тура голосования. Демонстрацию хотели сначала устроить у здания Верховного суда Абхазии, где должно было рассматривать дело по жалобе оппозиционера и экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии. Однако суд принял решение об отводе одного из трёх судей. Рассмотрения по существу не состоялось. Протестующие переместились к зданию администрации главы государства. Там к ним присоединились другие местные жители. Представители оппозиции заявляют, что не являются организаторами второй акции. Она связана с тем, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.

22 ноября в ресторане «Сан-Ремо» в столице Абхазии произошла стрельба, жертвами которой стали криминальные авторитеты Астамур Шамба и Алхас Авидзба, а также официантка заведения. Ещё три человека пострадали.