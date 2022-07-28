ООН: в рамках зерновой сделки с Украины будут перевозить удобрения Замгенсека ООН Мартин Гриффитс: в рамках зерновой сделки с Украины будут перевозить удобрения

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Договоренности по экспорту зерна с Украины предусматривают перевозку по морю удобрений. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, пишет ТАСС.

Сначала мы сосредоточились на зерне, но в последние дни переговоров включили также и удобрения, — сказал он.

Он отметил, что отправка с Украины первого судна ожидается уже 29 июля. При этом наблюдатели от ООН и Турции будут находиться на месте, в порту Одессы. Будут также проводиться инспекции всех судов, которые направляются на Украину — чтобы не было контрабанды оружия. Проверки собираются организовать на территории Турции.

Ранее стало известно, что первое судно может отправиться из портов Черного моря по так называемому зерновому коридору уже до конца недели. Об этом заявил высокопоставленный турецкий чиновник. По его словам, для этого уже проработаны все детали, включая безопасный маршрут для судов, который не потребует разминирования.