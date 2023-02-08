ООН призвала передать ОЗХО информацию о применении химоружия Украиной

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Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал передать в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о применении химоружия военными Украины, если подобные свидетельства имеются. Он подчеркнул, что в ООН такой информацией не располагают. Слова Хака приводит РИА Новости.

У нас нет какой-либо информации, чтобы проверить достоверность этих обвинений. Мы четко заявляли, что химоружие не должно применяться никакой стороной. Если есть какая-то соответствующая информация, ее следует передать в ОЗХО, — сказал зампредставителя генсека ООН.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о случаях применения химического оружия со стороны Киева на Артемовском и Угледарском направлениях. По его словам, украинские военные сбрасывают его с беспилотных летательных аппаратов. Врио главы региона уточнил, что жалобы от российских военнослужащих поступают на протяжении как минимум трех недель. Среди симптомов у пострадавших назывались тошнота, рвота и сильное головокружение.

Также СМИ сообщали, что Германия намерена закупить для Украины газовый хромато-масс-спектрометр, способный выявлять следы химического оружия. Стоимость контракта на покупку газового хроматографа с квадрупольно-времяпролетным масс-спектрометром составит почти €400 тысяч.