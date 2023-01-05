ООН: признания Меркель и Олланда должны анализировать репортеры и историки Представитель генсека ООН Дюжаррик не стал комментировать заявления Меркель и Олланда по Минским соглашениям

Фото: Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

Франсуа Оланд, Ангела Меркель

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик уклонился от ответа на вопрос об отношении Антониу Гутерриша к заявлениям экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали Киеву время для усиления армии. Он считает, что ситуацию следует оставить для анализа журналистам, политикам и историкам.

Это очень правомочный вопрос, но я оставлю исторический анализ репортерам, бывшим чиновникам и историкам. Мы очень сосредоточены на сегодняшнем дне, — ответил Дюжаррик на вопрос о том, не свидетельствуют ли заявления бывших глав Франции и Германии об изначальном нежелании соблюдать минские договоренности.

30 декабря Олланд заявил, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель была права, когда назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Киеву время для того, чтобы стать сильнее». По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Запад нуждался в передышке.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что слова Меркель о Минских соглашениях стали для него абсолютной неожиданностью. По мнению главы государства, это говорит только о том, что Россия все делала правильно, начав специальную военную операцию на Украине.