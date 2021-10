ООН попросила $6 млрд у Илона Маска на борьбу с голодом

Он подчеркнул, что 42 млн человек в 2021 году оказались на грани голода. Если ООН не решит этот вопрос, то мир ждёт дестабилизация ситуации и массовая миграция.

42 million people are on famine’s edge this year. An unprecedented global crisis spiked by Covid. Starvation, destabilization of nations & mass migration if we do not respond. @elonmusk , you made $6 billion just yesterday—the exact $ we need to avert catastrophe! Please help!