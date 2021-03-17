ООН оценила влияние погоды на распространение COVID-19

https://static.news.ru/photo/0dbfd6ba-3106-11eb-9a78-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Потепление не является поводом для ослабления бдительности в борьбе с коронавирусом. Об этом заявили эксперты Всемирной метеорологической организаци (ВМО), входящей в структуру Организации Объединённых Наций (ООН).

Заявление размещено на сайте ООН. Специалисты отмечают, что жизнеспособность коронавируса при более низких температурах сохраняется дольше, однако динамика распространения связана в большей степени с мерами предосторожности, а не с погодными условиями.

Также эксперты не дают однозначного вывода и в оценке влияния факторов качества воздуха на пандемию. По предварительным данным, низкое качество воздуха увеличивает смертность от коронавируса, но не влияет на его распространение.

Ранее учёные оценили шансы пожилых людей повторно заразиться COVID-19. Согласно данным исследования датских учёных, высокому риску повторного заражения коронавирусом подвержены люди в возрасте старше 65 лет. Об этом писал NEWS.ru.