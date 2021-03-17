ООН оценила влияние погоды на распространение COVID-19

Потепление не является поводом для ослабления бдительности в борьбе с коронавирусом. Об этом заявили эксперты Всемирной метеорологической организаци (ВМО), входящей в структуру Организации Объединённых Наций (ООН).
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Также эксперты не дают однозначного вывода и в оценке влияния факторов качества воздуха на пандемию. По предварительным данным, низкое качество воздуха увеличивает смертность от коронавируса, но не влияет на его распространение.
Ранее учёные оценили шансы пожилых людей повторно заразиться COVID-19. Согласно данным исследования датских учёных, высокому риску повторного заражения коронавирусом подвержены люди в возрасте старше 65 лет. Об этом писал NEWS.ru.