Западноцентричный подход к мировым делам, в том числе существующая структура Организации Объединённых Наций, совершенно не устраивает большинство стран мира, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официального визита в Анголу. Турция, которая на протяжении нескольких десятилетий стремилась стать полноправным членом западного сообщества, на себе испытала выборочный характер евро-атлантической интеграции, и разочарование Анкары находит понимание среди стран «третьего мира», на место в числе которых Турции вполне откровенно указали в Брюсселе.

«Мир больше, чем пятёрка», заявил Эрдога н , подразумевая пять постоянных членов Совета безопасности ООН — США, Россию, Великобританию, Китай, Францию.

Мы не согласны с тем, что судьбы человечества зависят от благоволения горстки стран, победивших во Второй мировой войне в то время, когда мир радикально меняется во всех аспектах. Это несправедливо и не работает на устойчивое развитие, — заявил он, выступая в Национальной ассамблее Анголы.

Эрдоган подчеркнул, что в отличие от Запада, Турция никогда «за 1000-летнюю историю» не смотрела на страны Африки «сверху вниз». По его словам, турки никогда не были колонизаторами или империалистами, а напротив, сражались с ними.

Оценки современного состояния всемирных институтов, в первую очередь ООН, сделанные Эрдоганом в Луанде, разделяют в большинстве стран, в том числе тех, которые входят в упомянутую им «пятёрку».

Главным объектом критики существующих в ООН механизмов принятия решений является право вето, имеющееся только у официальных ядерных стран. Это право делает ООН неработоспособной в принципе, поскольку противостоящие друг другу члены Совбеза (с одной стороны — США и Великобритания, с другой стороны — Россия и Китай) вотируют практически любые резолюции, внесённые «партнёрами»-оппонентами.

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Эрдоган совершенно прав в том, что работоспособность мировых институтов целиком и полностью зависит от доброй воли самых мощных стран и от их отношений между собой, подтвердил NEWS.ru ооновский дипломат Сергей Орджоникидзе.

Неверно утверждать, что Совбез ООН западноцентричен, потому что в нём заседают такие страны, как Россия и Китай. Но в чём Эрдоган прав: достаточно посмотреть на персональный состав Секретариата ООН и любых ооновских и любых других международных программ, чтобы увидеть, что в них преобладают граждане западных стран и, следовательно, западный подход к решению мировых проблем. Сергей Орджоникидзе бывший заместитель генерального секретаря ООН бывший заместитель генерального секретаря ООН

Структуры ООН при этом с трудом поддаются реформированию, подчёркивает дипломат, который сам участвовал в переговорах по таким реформам — потому что никто никогда добровольно властью делиться не будет, как на национальном, так и на международном уровне. Это приводит к тому, что ООН чем дальше, тем сильнее отрывается от реальности.

Эрдоган отметил совершенно правильно: с момента создания ООН в мире возникли новые центры силы, такие как Индия, Бразилия, ЮАР, но это никак не отражено в структуре и регламенте Объединённых Наций, — говорит Орджоникидзе.

Дипломат напоминает, что самыми работоспособными в истории ООН были периоды, когда между ведущими мировыми державами наблюдались периоды улучшения их двусторонних отношений.

Именно в такие периоды были приняты решения по деколонизации, мирному использованию космоса и прочие резолюции и конвенции, сформировавшие мировой порядок на десятилетия вперёд, — указывает он.

При этом критика в адрес ООН исходит с диаметрально противоположных позиций. Несколько стран, в первую очередь это США, воспринимают «мировое правительство» как обузу, сковывающее свободу действий (и за которую Штаты ещё и вынуждены платить самые крупные в мире членские взносы).

Однако подавляющее большинство членов ООН недовольны неэффективностью этого органа, резолюции которого не игнорирует только ленивый, а также дискриминационной традицией, на которую указал в том числе президент Турции. Поэтому даже Франция, сама член элитной «пятёрки», лоббирует включение в этот «орган внутри органа» Германии, Бразилии, Индии и Японии, а также за расширение присутствия в Совбезе африканских стран, таких как Ангола.

Схожую позицию занимает и Россия, где предлагают расширить число постоянных членов СБ ООН за счёт стран третьего мира (в этом Москва полностью солидарна с Анкарой).