https://static.news.ru/photo/d78af3e2-e9ce-11e9-b810-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация может остаться без средств к концу октября.

По его словам, дефицит финансирования достиг $230 млн, передаёт AFP . Государства-члены выплатили только 70% необходимой для её деятельности суммы.

Мы рискуем оказаться к концу текущего месяца без резервных запасов ликвидности, — подчеркнул он.

Глава ООН добавил, что необходимо принять экстренные меры для выплат сотрудникам. Организации придётся отменить несколько конференций и встреч, ограничить официальные визиты и перейти на режим экономии электроэнергии.

Ранее News.ru писал, что отсутствие у российских делегатов виз Соединённых Штатов привело к приостановке работы Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.