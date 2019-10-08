Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация может остаться без средств к концу октября.
По его словам, дефицит финансирования достиг $230 млн, передаёт
Мы рискуем оказаться к концу текущего месяца без резервных запасов ликвидности, — подчеркнул он.
Глава ООН добавил, что необходимо принять экстренные меры для выплат сотрудникам. Организации придётся отменить несколько конференций и встреч, ограничить официальные визиты и перейти на режим экономии электроэнергии.
Ранее News.ru писал, что отсутствие у российских делегатов виз Соединённых Штатов привело к приостановке работы Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен