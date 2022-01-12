Онищенко объяснил, почему отличается заболеваемость COVID-19 в РФ и США

Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что показатели по числу заражённых коронавирусом в России более низкие, чем в США и Европе, из-за лёгкости течения заболевания. Кроме того, в России только завершились праздники, а в США люди вышли на работу со 2 января, отметил он в беседе с РИА Новости.

В России за последние сутки число случаев COVID-19, по данным оперштаба, составило 17 946, в США — более 1,3 миллиона, подсчитал телеканал NBC News.

Заболеваемость, конечно, ниже, чем в Европе и США, но не такая, какая есть в статистике, потому что, естественно, особенность этого заболевания отличается от той, что была, — считает академик РАН.

Онищенко пояснил, что при штамме «омикрон» течение болезни более щадящее, чем при предыдущих вариантах вируса. Высокие цифры по заболеваемости в США он объяснил также тем, что «омикрон» попал за океан раньше.

У нас есть фора, мы только вышли на работу, своевременное поручение дано — разработать меры. Если мы сейчас сделаем так, что у нас коллективный иммунитет не 63% будет, а мы доведём его хотя бы до 70%, убедив нацию прививаться и ревакцинироваться, то это снизит [уровень заболеваемости], — заключил врач.

Ранее стало известно, что заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов не исключает введение новых ограничений в столице из-за штамма «омикрон». На этот шаг власти пойдут, если широкое распространение штамма приведёт к большой загрузке системы здравоохранения, отметил чиновник.