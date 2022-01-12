Власти Москвы допустили введение новых ограничений из-за «омикрона»

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов не исключил введения новых ограничений в столице из-за нового штамма коронавируса «омикрон». На этот шаг власти пойдут, если широкое распространение штамма приведёт к большой загрузке системы здравоохранения, отметил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Ефимов пояснил , что принимать решение об усилении ограничений власти будут, ориентируясь на уровень заболеваемости и число госпитализаций. Он добавил, что набор ограничений понятен, однако говорить о конкретных мерах преждевременно.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что сейчас в Москве на долю «омикрона» приходится уже до 30% заражений. В этой ситуации «Спутник V» лучше других вакцин защищает вакцинированных им людей, несмотря на изменчивость коронавируса.

Ранее стало известно, что в России будет введён полный локдаун в случае, если ежедневно в стране станут заболевать более 40 тысяч человек, что станет сильным ударом для системы здравоохранения, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Как отметил депутат, в предыдущую волну была 41 тысяча с небольшим заболевших, с «высокой долей вероятности можно прогнозировать те же цифры» заражённых и сейчас.