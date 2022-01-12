В Госдуме назвали условие введения полного локдауна из-за коронавируса

В России будет введён полный локдаун в случае, если ежедневно в стране станут заболевать более 40 тысяч человек, что станет сильным ударом для системы здравоохранения, заявил в эфире «России 24» глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Как отметил депутат, сейчас такой ситуации не будет.

В предыдущую волну было 41 тысяча с небольшим заболевших. Это пик, на который наша система рассчитана. Если будет в разы больше заболевших, не исключаю такой вариант, — сказал он.

Хубезов отметил, что схема распространения заболевания показывает как резкий рост заболевших, так и резкий спад, поэтому с «высокой долей вероятности можно прогнозировать те же цифры» заражённых, что уже фиксировались ранее. Он также выразил уверенность, что полного локдауна в стране не будет, но не исключил введения некоторых ограничений.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН профессор Пётр Чумаков заявил, что в России началась пятая волна пандемии коронавируса, вызванная новым штаммом «омикрон». Он подчеркнул, что первый удар в конце января — начале февраля примет на себя Москва, а сама волна COVID-19 будет наиболее мощной из всех, однако смертность расти не будет из-за меньшей патогенности штамма.