Онищенко обвинил США в том, что мир зашёл в тупик в поиске источника COVID

https://static.news.ru/photo/2e5b7448-2c3c-11eb-8996-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, что именно США виноваты в том, что сегодня весь мир не может выяснить причину возникновения коронавируса. Как он сообщил «Известиям», Штаты в своё время просто вышли из конвенции по биологическому и токсинному оружию, которая должна заниматься такими вопросами.

Онищенко отметил, что ни одна из озвученных Западом версий возникновения коронавируса не состоятельна из-за невозможности её доказать. Ранее британцы и норвежцы заявили, что найдены доказательства лабораторного происхождения COVID.

Эксперты ссылаются на «правдивые слухи» о разработке коронавируса в лаборатории в Ухане. По их словам, Китай пытался «скрыть следы» так, чтобы не было понятно, как вирус просочился за пределы лаборатории.

Сегодня и та, и другая версия не смогут быть доказанными, потому что конвенция по биологическому и токсинному оружию не работает. У нее нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля. И виноваты в этом сами американцы, которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию, — сказал на это Онищенко.

По его словам, сейчас куда важнее бороться с коронавирусом — вакцинироваться и соблюдать меры санитарной безопасности. Все по-прежнему должны носить маски и соблюдать прочие меры безопасности.

Ранее профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский также заявил, что версии об искусственном или естественном происхождении коронавируса нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку все доказательства того или другого варианта являются косвенными.