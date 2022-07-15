«Они лгут»: в китайском МИД раскритиковали Вашингтон Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США «империей лжи»

Фото: EPA/TASS

Чжао Лицзянь

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал США «империей лжи». К посту в Twitter дипломат прикрепил картинку с четырьмя госслужащими Соединенных Штатов, в том числе с бывшим госсекретарем Колином Пауэллом. По мнению Чжао Лицзяня, все «они лгут».

Они лгут. Соединенные Штаты — империя лжи, — написал дипломат.

Ранее Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях фото, которое, по его мнению, иллюстрирует разницу в понимании словосочетания «международное сообщество» всем миром и западными СМИ. По мнению Лицзяня, Запад не относит к международному сообществу большую часть Евразии, страны Африки, Южной Америки, а также часть североамериканского континента.

5 июля Чжао Лицзянь напомнил о последствиях действий НАТО в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии. Поводом для его высказывания послужили заявления генсека Альянса Йенса Столтенберга об оборонительном характере союза. Представитель МИД назвал их «шуткой века».