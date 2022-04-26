Оливер Стоун: Украина — часть американского плана

Американский кинорежиссёр Оливер Стоун выразил мнение, что контроль над Украиной всегда входил в планы его страны. По его словам, которые приводит газета Diario, именно США спровоцировали российско-украинский конфликт «с целью восстановления прозападного правительства».

Стоун уточнил, что Украина всегда была частью американского плана, направленного на столкновение Украины с Россией, а также на дальнейшую смену режима в России, отстранение от власти президента Владимира Путина и установлению «определённой цены» на ресурсы в России. Кроме того, напряжённость заставляет мир двигаться и обогащает производителей оружия.

Мы создаём врагов, чтобы всё продолжало работать, — добавил Стоун.

Ранее журналист газеты The New York Times Дэвид Сангер предположил, что заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении ослабить Россию говорит о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. Журналист напомнил, что в начале спецоперации РФ на Украине президент США Джо Байден подчёркивал, что не хочет превращать происходящее в столкновение США и России, однако в последнее время «риторика стала более резкой». По его мнению, нынешняя стратегия «связана с некоторыми рисками» для США.