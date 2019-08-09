https://static.news.ru/photo/f3fb1db6-bc44-11e9-b8c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago images/Xinhua/TASS

В Иерусалиме, возле мечети Аль-Акса в ходе столкновения пришедших на молитву палестинцев с израильской полицией пострадали не менее ста человек.

Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на палестинского министра по делам Иерусалима Аднана аль-Хусейни. По его словам, палестинцы сопротивлялись «попыткам прорваться к Аль-Акса группам радикально настроенных поселенцев».

Конфликт на Храмовой горе, на прилегающей к мечети Аль-Акса территории, произошёл из-за совпадения мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам) с иудейским постом 9 ава, во время которого евреи оплакивают разрушенные в древние времена храмы.

Ранее иерусалимская полиция сообщила о четырёх сотрудниках правоохранительных органов, получивших лёгкие ранения в ходе столкновений на Храмовой горе, писал News.ru.