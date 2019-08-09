В Иерусалиме, возле мечети Аль-Акса в ходе столкновения пришедших на молитву палестинцев с израильской полицией пострадали не менее ста человек.
Об этом сообщил телеканал
Конфликт на Храмовой горе, на прилегающей к мечети Аль-Акса территории, произошёл из-за совпадения мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам) с иудейским постом 9 ава, во время которого евреи оплакивают разрушенные в древние времена храмы.
Ранее иерусалимская полиция сообщила о четырёх сотрудниках правоохранительных органов, получивших лёгкие ранения в ходе столкновений на Храмовой горе, писал News.ru.