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В столкновениях членов арабо-мусульманской общины с полицией Израиля на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более 60 человек.

Об этом сообщают местная полиция и медики. По их данным 61 палестинец получил повреждения различной тяжести. 15 из них госпитализированы. Полиция сообщает о четырёх сотрудниках правоохранительных органов, получивших легкие ранения, передаёт РИА Новости .

Конфликт произошёл в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Он пришёлся на мусульманский праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам), совпавший в этом с иудейским постом 9-го ава. В это время евреи оплакивают свои храмы, разрушенные в древние времена.

Ранее News.ru писал о том, что в ходе столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме правоохранители применили гранаты со слезоточивым газом для разгона толпы молящихся в парке при мечети. Кроме того, полицейские неоднократно стреляли в палестинцев резиновыми пулями.