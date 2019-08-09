https://static.news.ru/photo/73332280-bc19-11e9-9048-fa163e074e61_660.jpg Фото: Corinna Kern/Global Look Press

В результате столкновений с израильской полицией в Иерусалиме у мечети Аль-Акса пострадали десятки палестинцев. Об этом сообщило агентство WAFA .

По его данным, правоохранители применили гранаты со слезоточивым газом для разгона толпы молящихся в парке при мечети. Кроме того, полицейские неоднократно стреляли в палестинцев резиновыми пулями.

Медики сообщают о не менее 20 раненых, среди которых есть подросток. Несколько палестинцев арестованы.

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