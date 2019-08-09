В результате столкновений с израильской полицией в Иерусалиме у мечети Аль-Акса пострадали десятки палестинцев. Об этом сообщило агентство
По его данным, правоохранители применили гранаты со слезоточивым газом для разгона толпы молящихся в парке при мечети. Кроме того, полицейские неоднократно стреляли в палестинцев резиновыми пулями.
Медики сообщают о не менее 20 раненых, среди которых есть подросток. Несколько палестинцев арестованы.
11 августа мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам. Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником, писал News.ru.