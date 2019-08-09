https://static.news.ru/photo/f7c29366-bc03-11e9-bd56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Он пожелал счастья, мира и благополучия.

Отрадно, что российские мусульмане бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов, воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории, традициям и обычаям предков, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также подчеркнул вклад, который мусульманские организации внесли в развитие сотрудничества с общественными и государственными институтами и в поддержание межрелигиозного диалога.

Как ранее писал News.ru, в здании Московской соборной мечети собрались порядка 10 тысяч мусульман, ещё около 90 тысяч совершают праздничные молитвы на улице.