https://static.news.ru/photo/0e37b09e-bc00-11e9-9ad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В здании Московской соборной мечети собрались порядка 10 тысяч мусульман, ещё около 90 тысяч совершают праздничные молитвы на улице.

Великий праздник ислама — Ид аль-Адха, Курбан-байрам, который означает, что вчера завершились обряды хаджа — паломничества мусульман в священные места, — цитирует телеканал «360» главу Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, который выступил перед молитвой.

Богослужения в честь торжества пройдут также во многих парках Москвы.

Как писал News.ru, улицы, прилегающие к московским мечетям, закроют для автомобилей 11 августа, в день мусульманского праздника Курбан-байрама. Движение будет перекрыто с 00:01 до 11:00 мск на улицах Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, в Капельском и Выползове переулках. Также с 04:00 до 11:00 будут перекрыты улицы вблизи Исторической мечети — Большая Татарская улица, Старый Толмачёвский, Малый Татарский, Климентовский, Озерковский и Руновский переулки.