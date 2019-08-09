https://static.news.ru/photo/fc5daa0e-ba6f-11e9-879b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Улицы, прилегающие к московским мечетям, закроют для автомобилей в воскресенье, 11 августа, в день мусульманского праздника Курбан-байрам.

Движение будет перекрыто с 00:01 до 11:00 мск на улицах Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, в Капельском и Выползове переулках.

Также с 04:00 до 11:00 будут перекрыты улицы вблизи Исторической мечети — Большая Татарская улица, Старый Толмачёвский, Малый Татарский, Климентовский, Озерковский и Руновский переулки.

Курбан-байрам известен также под названием «День жертвоприношения». Согласно обычаю, каждый мусульманин обязан принести в жертву животное, часть туши которого следует раздать бедным, остальное пустить на праздничную трапезу семьи.

Как ранее писал News.ru, президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян помиловал 669 заключённых в преддверии праздника Курбан-байрам.