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К россиянину Александру Виннику уже 60 часов не пускают защитников. Он также лишён возможности звонить. Об этом сообщила греческий адвокат гражданина России Зои Константопулу в Facebook.

По её словам, все его права в парижской больнице Hotel Dieu нарушаются, в то время, как он уже 37-й день проводит голодовку. Константопулу прилетела в Париж, чтобы встретиться с Александром...