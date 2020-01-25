В департаменте Сарта на западе Франции в зоопарке произошёл пожар, в результате которого погибло около 60 рептилий и летучих мышей.
Пожар начался в террариуме в 6:00 по местному времени. Несмотря на быструю локализацию возгорания здание полностью разрушилось.
Нет никаких человеческих жертв, и, благодаря сотрудникам зоопарка и пожарным, всё было быстро нейтрализовано. У нас были жирафы и пантеры поблизости, — цитирует радиостанция France Bleu директора зоопарка Селина Талино.
Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание.
Как ранее писал NEWS.ru, манул из Московского зоопарка, который целый год боролся с опухолью, умер 3 января. Уточняется, что в прошлом году у животного была обнаружена злокачественная опухоль слизистой.
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