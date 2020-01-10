https://static.news.ru/photo/f0ed145e-33e4-11ea-a6d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Манул из Московского зоопарка, который целый год боролся с опухолью, умер 3 января. Об этом сообщает сайт столичного зоосада.

Уточняется, что в прошлом году у животного была обнаружена злокачественная опухоль слизистой. Манул находился под ежедневны надзором ветеринара.

Наши специалисты сделали всё возможное, чтобы стабилизировать состояние кота. Тем не менее, терапия давала лишь временный эффект, и 3 января манул умер. Всё это время он находился на ветеринарном пункте под круглосуточным наблюдением врачей, — говорится в сообщении зоопарка.

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