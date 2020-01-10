Манул из Московского зоопарка, который целый год боролся с опухолью, умер 3 января. Об этом сообщает сайт столичного зоосада.
Уточняется, что в прошлом году у животного была обнаружена злокачественная опухоль слизистой. Манул находился под ежедневны надзором ветеринара.
Наши специалисты сделали всё возможное, чтобы стабилизировать состояние кота. Тем не менее, терапия давала лишь временный эффект, и 3 января манул умер. Всё это время он находился на ветеринарном пункте под круглосуточным наблюдением врачей, — говорится в сообщении зоопарка.
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