Сирийская сторона вновь отправила солдат в Ливию для противостояния Ливийской национальной армии (ЛНА).
Сообщается, что на территорию страны было доставлено около 2400 сирийских повстанцев. На данный момент 1700 из них готовится к бою. Они объединят свои силы с Правительством национального согласия, которое поддерживает ООН,
На сегодняшний день в сирийском городе Африн открыто четыре центра для вербовки боевиков. Первая партия повстанцев была отправлена Турцией в конце 2019 года.
Как сообщал NEWS.ru ранее, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о необходимости отправки войск в Ливию для обеспечения стабильности в этой африканской стране.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен