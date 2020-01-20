https://static.news.ru/photo/b2cc3d28-3b94-11ea-998c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Сирийская сторона вновь отправила солдат в Ливию для противостояния Ливийской национальной армии (ЛНА).

Сообщается, что на территорию страны было доставлено около 2400 сирийских повстанцев. На данный момент 1700 из них готовится к бою. Они объединят свои силы с Правительством национального согласия, которое поддерживает ООН, пишет Global Times.

На сегодняшний день в сирийском городе Африн открыто четыре центра для вербовки боевиков. Первая партия повстанцев была отправлена Турцией в конце 2019 года.

Как сообщал NEWS.ru ранее, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о необходимости отправки войск в Ливию для обеспечения стабильности в этой африканской стране.