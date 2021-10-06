«Огромные запасы энергоресурсов»: в Раде предложили замену российскому газу

Пока Украина отказывается закупать у России газ напрямую, цены на голубое топливо продолжают расти. Однако удачное вложение в угледобывающую промышленность может спасти страну от энергетического кризиса. С таким предложением выступила народный депутат Верховной рады Виктория Гриб, передают «Народные Новости».

В финансовом комитете сейчас проходят заседания подкомитета и рассматривают законопроект, который будет распределять деньги до конца 2021 года. Я примчалась туда с правками, которые считаю архиважными по той простой причине, что раз уж у нас сейчас газ по такой запредельной цене, а Банковая наотрез отказывается от закупок в РФ, давайте же хоть уголь добывать. У нас уголь ещё есть, — предложила Гриб.

Ей возразили, что самые крупные запасы угля находятся на территории неподконтрольных Украине ЛНР и ДНР, предложив Киеву договориться с лидерами самопровозглашённых республик о поставках топлива. Однако Гриб ответила, что в стране всё-таки есть шахты с количеством угля, достаточным для отопления не только этой, но и следующей зимой.

У нас наши шахты есть, на нашей территории, которые имеют огромнейшие запасы угля и необходимо совсем немного денег, чтобы инвестировать в модернизацию. Это лучшая альтернатива российскому газу на данный момент. Даже следующий отопительный сезон мы бы прошли с этим углем. <...> У нас огромные запасы энергоресурсов, так используйте их, — предложила депутат.

Ранее генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон потребовал сохранить транзит газа через страну в объёме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска «Северного потока — 2». Он добавил, что это решение должны поддержать все партнёры Украины на международной арене.