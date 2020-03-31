Большей части сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России было рекомендовано уйти в ежегодные оплачиваемые отпуска. На такой шаг руководство ведомства решилось в связи с распространением коронавируса COVID-19 на территории РФ. Однако подобная мера не выглядит слишком уж радикальной. Коллеги российских силовиков за океаном также уже переходят на изменённый режим работы, причём далеко не впервые.

О решении руководства ФСБ отправить значительную часть сотрудников в отпуск сообщает РБК со ссылкой на собственный источник. При этом, как подчеркнул собеседник агентства, речь идёт о рекомендациях, а не принуждении. На службе в ведомстве должно единовременно оставаться не менее 30% сотрудников. Нечто подобное уже происходило незадолго до последних на сегодня выборов президента РФ (2018) и проводившегося в России в том же году чемпионата мира по футболу. Тогда силовиков также заранее отправляли «отгуливать» положенные им дни, чтобы к предстоящим событиям они смогли гарантированно быть на службе.

Александр Демьянчук/ТАСС

Российские спецслужбы не единственные, на порядок работы которых повлияла пандемия коронавируса COVID-19. Федеральное бюро расследований (ФБР) США уже несколько недель работает в не совсем привычном для себя режиме, сообщает сайт американского National Public Radio (NPR). Например, значительную часть опросов свидетелей сотрудники ФБР теперь проводят по телефону, служащих обязали носить защитные маски и перчатки во время рейдов. Перелёты внутри страны, а также совместные конференции и плановые тренинги отменяются. Тем сотрудникам, которые могут выполнять свои функции дистанционно, настоятельно рекомендуется работать из дома, разумеется, с сохранением полной заработной платы.

Бюро продемонстрировало беспрецедентную гибкость, что позволяет нам работать в разные часы и в разные дни в разных местах, — цитирует NPR спецагента, президента Ассоциации агентов ФБР Брайана О'Хейра. — Медики говорят, что это один из лучших способов обеспечить более здоровое функционирование организации.

Многие сотрудники ФБР теперь работают на дому. А те, кто посещает 56 отделений Бюро по всей стране, — это в первую очередь агенты, имеющие дело с секретной документацией, доступ к которой из дома запрещён, — вправе самостоятельно формировать свой рабочий график. В итоге многие сотрудники, которые ранее работали бок о бок, теперь могут и не видеться, что снижает риск возможного заражения.

Amy Katz/ZUMA Wire/ТАСС

Помимо американских силовиков последствия распространения коронавируса в США ощутили на себе более 2 млн госслужащих, сообщает издание The New York Times. Уже с 16 марта они вправе, в соответствии с директивой администрации президента Дональда Трампа, добровольно работать из дома. Впрочем, многих беспокоит официальный статус такой работы: будет ли она оплачена в полной мере и т.д. Ранее удалёнка была разрешена лишь людям, входящим в группу риска: пожилым, с хроническими заболеваниями и т.п.

В целом наши сотрудники не были впечатлены [этим распоряжением], — говорит исполнительный директор Национальной федерации федеральных служащих Стив Ленкарт. — И они видят отсутствие единого голоса в правительстве, говорящего: «Хорошо, вот что мы собираемся делать».

Впрочем, нынешняя ситуация не является из ряда вон выходящей для США. Страна часто сталкивается с так называемым government shutdown — приостановкой работы правительства — в конце года, если не удаётся согласовать в конгрессе финансирование государственных органов. Всего в истории США таких случаев было 20. Любопытно, что самая длительная, 35-дневная, приостановка работы произошла менее полутора лет назад: с 22 декабря 2018-го по 25 января 2019-го. Опыт всех подобных ситуаций показывает, что американские власти, учреждения и сами сотрудники научились справляться с форсмажорными обстоятельствами. Это же внушает оптимизм и в условиях мер, принимаемых российскими властями в связи с распространением коронавируса.