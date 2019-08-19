https://static.news.ru/photo/f29e4c1e-c2ab-11e9-a5fa-fa163e074e61_660.jpg Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: president.gov.ua

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара, бросившая кусок каравая на землю, не хотела проявить неуважение к украинскому народу, заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Ничто не может омрачить важность и масштабность визита премьера Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет, — написала Мендель на своей странице в Facebook.

Через несколько минут после этого пресс-секретарь Зеленского опубликовала на своей странице видеообращение премьер-министра Израиля, который посчитал, что инцидент с хлебом замечательный пример привлечь внимание СМИ.

Я провожу исторический визит на Украину, но сомневаюсь, получил бы он освещение в СМИ, если бы не было происшествия с хлебом, — сказал Биньямин Нетаньяху.

Сара Нетаньяху во время официального визита на Украину устроила скандал в самолёте из-за того, что командир экипажа не поприветствовал её должным образом. Она попыталась прорваться в кабину, но её туда не пустили. После этого пилот ещё раз по громкой связи поприветствовал первую леди. В Киеве чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в руках. Премьер-министр отломил хлеб, попробовал и передал жене. Но она бросила кусок каравая на землю, писал News.ru.