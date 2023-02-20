Офис Гутерриша: генсек ООН осудил очередной пуск КНДР

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Стефан Дюжаррик, официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций, заявил, что Антониу Гутерриш осудил последний запуск ракеты межконтинентальной дальности КНДР. Как передает РИА Новости, он призвал Пхеньян воздержаться от провокационных действий.

Генеральный секретарь решительно осуждает запуск еще одной баллистической ракеты межконтинентальной дальности КНДР, — заявил Дюжаррик.

Дюжаррик подчеркнул, что генсек ООН призывает Северную Корею отказаться от дальнейших провокаций, выполнить международные обязательства по резолюциям СБ ООН и возобновить диалог, который приведет к устойчивому миру и полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее в Белом доме заявили, что межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17», выпущенная ВС КНДР 18 ноября 2022 года в ходе учений, способна достичь американской территории. Она пролетела около тысячи километров и упала в экономической зоне Японии спустя час.

В понедельник японские и южнокорейские СМИ сообщили о запуске Северной Кореей двух ракет с западного побережья, при этом обе ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии.