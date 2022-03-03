Офицер российской армии рассказал о ходе спецоперации на Украине

Офицер российской армии рассказал о ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По его словам, войска активно продвигаются на южном направлении, в операции участвуют чеченские подразделения, а за войсками следуют автозаки, куда помещают пленных украинских солдат. Рассказ военнослужащего приводит RT.

По словам офицера, российские военные активно продвигаются на южном направлении — «без двухсотых» (убитый. — NEWS.ru), «практически всё побережье зачистили».

С нами тут чеченцы — все вежливые, счастливы, что за Россию воюют. Нациков по полной в расход пускают. На побережье действуем так: морпехи окружают населённый пункт, чеченцы заходят на зачистку, Росгвардия прикрывает их, — поделился подробностями военный.

Он отметил, что в плен сдаётся очень много украинских военнослужащих. Автозаки с пленными курсируют сутками, сдавшихся отправляют «в фильтрационный отстой». После войны пленных отправят домой. Правда — не всех.

Тех, которых в боях берут, — через суд. Нациков нет — все двухсотые, — пояснил он.

О начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил в своём обращении к гражданам рано утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки вновь признанных ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речь не идёт, отметил Владимир Путин.