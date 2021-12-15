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Одну из вакцин от COVID собрались запретить в США

The Washington Post: в США могут запретить вакцину от COVID-19 Johnson&Johnson
07:37, 16 декабря 2021
Одну из вакцин от COVID собрались запретить в США
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Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что вакцину от коронавируса компании Johnson&Johnson могут запретить в США. Причиной этому является возникновение тромбов у привитых ею пациентов.

По информации издания, Консультативная группа Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDCP) запланировала рассмотреть эту ситуацию 16 декабря Источник СМИ рассказал, что там могут быть представлены новые данные об образовании тромбов у привитых препаратом.

Уточняется, что чаще всего тромбы возникали у женщин молодого и среднего возраста. Смертельные случаи крайне редки, отмечает издание, однако девять человек после вакцинации препаратом Johnson&Johnson скончались. Таким образом, группа может порекомендовать либо продолжить использование вакцины, либо посоветовать прививаться препаратом от Pfizer.

Ранее в США предложили ввести обязательную бустерную дозу вакцины для тех, кто уже привит от COVID-19. Те, кто прошёл полную вакцинацию, должен будет дополнительно сделать третий укол препарата от Pfizer и Moderna. Тем, кто вакцинировался однофазной вакциной от Johnson&Johnson, потребуется второй укол препарата.

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