Одну из вакцин от COVID собрались запретить в США

Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что вакцину от коронавируса компании Johnson&Johnson могут запретить в США. Причиной этому является возникновение тромбов у привитых ею пациентов.

По информации издания, Консультативная группа Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDCP) запланировала рассмотреть эту ситуацию 16 декабря Источник СМИ рассказал, что там могут быть представлены новые данные об образовании тромбов у привитых препаратом.

Уточняется, что чаще всего тромбы возникали у женщин молодого и среднего возраста. Смертельные случаи крайне редки, отмечает издание, однако девять человек после вакцинации препаратом Johnson&Johnson скончались. Таким образом, группа может порекомендовать либо продолжить использование вакцины, либо посоветовать прививаться препаратом от Pfizer.

Ранее в США предложили ввести обязательную бустерную дозу вакцины для тех, кто уже привит от COVID-19. Те, кто прошёл полную вакцинацию, должен будет дополнительно сделать третий укол препарата от Pfizer и Moderna. Тем, кто вакцинировался однофазной вакциной от Johnson&Johnson, потребуется второй укол препарата.