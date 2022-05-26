Одиннадцать новорождённых погибли при пожаре в больнице в Сенегале

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В резульатет пожара в больнице сенегальского города Тивауан погибли по меньшей мере 11 новорождённых. Об этом сообщил в своём Twitter президент Сенегала Маки Саль.

С болью и ужасом я только что узнал о гибели 11 новорождённых при пожаре, произошедшем в отделении неонатологии в больнице <...> в Тивауане, — написал он.

Подробности трагедии не приводятся.

Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших младенцев.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в селе Шагалово в одном из заброшенных домов обнаружили скелетированные останки двоих новорождённых детей. Они могли находиться там с осени 2021 года. По подозрению в убийстве задержали 29-летнюю жительницу Коченевского района. Подозреваемая рассказала об обстоятельствах убийства и дала показания на месте преступления. По словам женщины, она родила детей в доме, но решила, что они якобы не подают признаков жизни, после чего отнесла младенцев за сарай. В МВД отметили, что женщина не стояла на учёте в полиции и не сообщала о своей беременности в медицинское учреждение.