В Новосибирской области задержали женщину по делу об убийстве младенцев

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирской области задержали 29-летнюю жительницу Коченевского района по подозрению в убийстве двух младенцев. Следователи по делу допросили более сотни человек и взяли образцы слюны для исследования у 181 человека. Помимо этого, они провели обыски и назначили судебные геномные экспертизы, пишет «Сиб.фм».

В результате была установлена причастность к совершению преступления 29-летней жительницы Коченевского района, имеющей на иждивении двух несовершеннолетних детей, — сообщает издание.

Подозреваемая рассказала об обстоятельствах убийства и дала показания на месте преступления. По словам женщины, она родила детей в доме, но решила, что они якобы не подают признаков жизни, после чего отнесла младенцев за сарай. Подозреваемую задержали, а в МВД отметили, что женщина не стояла на учёте в полиции и не сообщала о своей беременности в медицинское учреждение.

Ранее в Новосибирской области в селе Шагалово в одном из заброшенных домов обнаружили скелетированные останки двоих новорождённых детей. Они могли находиться там с осени 2021 года.