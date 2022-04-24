В Новосибирской области обнаружены скелеты двоих младенцев
Полина Шестак
Полина Шестак
16:46, 24 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
В Новосибирской области в селе Шагалово в одном из заброшенных домов обнаружены скелетированные останки двоих новорождённых детей. Они могли находиться там с осени 2021 года, передаёт NGS.RU со ссылкой на источник.
По предварительным данным, скелеты нашлись в заброшенном доме, они там пролежали как минимум с осени 2021 года, — говорится в тексте сообщения.
Одна из местных жительниц села рассказала, что полиция берёт анализы ДНК у всех, кто проживает в Шагалово. Однако она сомневается в том, что это кто-то из местных. Женщина рассказала, что в селе не видели беременных, которые потом не гуляли бы по улице с детьми.
Жительница Шагалова считает, что малышей могли привезти из соседних сёл. По словам женщины, в нескольких километрах от села есть ещё несколько населённых пунктов.
Региональный Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 105 «Убийство» УК РФ. Издание отмечает, что на данный момент подозреваемых в деле пока нет. Полиция разыскивает мать погибших детей.