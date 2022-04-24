В Новосибирской области обнаружены скелеты двоих младенцев

В Новосибирской области в селе Шагалово в одном из заброшенных домов обнаружены скелетированные останки двоих новорождённых детей. Они могли находиться там с осени 2021 года, передаёт NGS.RU со ссылкой на источник.

По предварительным данным, скелеты нашлись в заброшенном доме, они там пролежали как минимум с осени 2021 года, — говорится в тексте сообщения.

Одна из местных жительниц села рассказала, что полиция берёт анализы ДНК у всех, кто проживает в Шагалово. Однако она сомневается в том, что это кто-то из местных. Женщина рассказала, что в селе не видели беременных, которые потом не гуляли бы по улице с детьми.

Жительница Шагалова считает, что малышей могли привезти из соседних сёл. По словам женщины, в нескольких километрах от села есть ещё несколько населённых пунктов.

Региональный Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 105 «Убийство» УК РФ. Издание отмечает, что на данный момент подозреваемых в деле пока нет. Полиция разыскивает мать погибших детей.