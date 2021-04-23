Очередь на выход из кошмара: где в мире о коронавирусе скоро забудут

Мировая кампания по вакцинации проходит неравномерно: одни страны уже привили от коронавируса больше половины населения и готовы попрощаться с надоевшими ограничениями. Другие не смогли обеспечить прививками даже медработников. В число лидеров глобального рейтинга вакцинации входят не только богатые страны. Так, крохотному гималайскому королевству Бутан удалось опередить многие развитые государства. NEWS.ru разбирался, какие страны быстрее всех достигнут коллективного иммунитета.

Израиль

Израиль возглавляет мировой рейтинг вакцинации: вторую дозу вакцины Pfizer там уже получили 56% человек. Еврейскому государству удалось заручиться необходимыми дозами раньше других из-за того, что оно согласилось заплатить производителю на треть больше, чем все остальные. При этом эффективность препарата Pfizer, в отличие от продукта AstraZeneca, составляет более 90%.

В Израиле действует гибкая система ограничений: спортзалы, кино и рестораны открыты для тех, кто уже вакцинировался. Это не только позволяет бороться с заражением, но и стимулирует молодежь приходить в прививочные пункты. В Израиле даже пробовали раздавать молодым людям бесплатную пиццу за прививку.

Уровень заболеваемости в Израиле неуклонно падает в последние недели, несмотря на отмену карантинных ограничений. Учёные с надеждой смотрят на пример этой страны, но предупреждают, что коллективный иммунитет может снизиться со временем, поэтому важно продолжать отслеживать заражения. Часть израильтян, к примеру, скорее всего никогда не согласится прививаться — в эту группу входят сообщества радикальных ортодоксов. Израильским властям стоило больших усилий убедить их хотя бы соблюдать меры предосторожности.

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Сейшельские Острова

Островное государство, которое населяют всего около 100 тысяч человек, идёт вслед за Израилем: сегодня первую дозу вакцины AstraZeneca или Sinopharm получили 69% их жителей и 52% были полностью вакцинированы. На успех повлияла дешевизна используемых препаратов, а также мотивация к скорейшему открытию границ: международный туризм для Сейшел — вопрос выживания. Это позволило им в конце марта открыться для туристов из всех стран, кроме Южной Африки. Гостям островов разрешили не соблюдать карантин по приезде, при условии наличия негативного ПЦР-теста на коронавирус.

Тем не менее Сейшельские Острова далеки от беспечности. Власти страны 21 апреля приняли решение запретить въезд из Индии, Пакистана, Бразилии и Бангладеш на фоне резкого роста заболеваемости в этих государствах. На Сейшелах опасаются, что новые варианты коронавируса окажутся устойчивыми к вакцинам. Кроме того, порог коллективного иммунитета в островном государстве всё-таки ещё не достигнут.

Sylvia Westermann/Global Look Press

Великобритания

В разгар второй волны пандемии Великобритания стала лидером печального рейтинга смертности от коронавируса на душу населения в Европе, но благодаря вакцине собственной разработки и быстроте в заключении контрактов с другими производителями, к концу апреля она начала приближаться к порогу коллективного иммунитета. Первый этап вакцинации на сегодняшний день прошли 50% британцев, но второй — всего 16%, так как Лондон принял решение увеличить интервал между инъекциями до 12 недель.

Тем не менее, судя по падению заболеваемости, даже одна доза препаратов Pfizer и AstraZeneca может положительно сказаться на темпах распространения инфекции. Премьер-министр Борис Джонсон распорядился начать постепенный выход из локдауна 12 апреля открытием баров, непродовольственных магазинов и спортзалов. В отличие от Израиля, факт вакцинации не влияет на допуск внутрь этих заведений. Но запрет на международные путешествия продолжит действовать как минимум до 17 мая: чтобы выехать за границу, британцам нужно предоставить доказательства уважительной причины.

lex Lentati/Global Look Press

Чили

Британские эпидемиологи предупреждают, что, несмотря на высокий уровень вакцинации, меры предосторожности нужно продолжать соблюдать. За примером «вакцинного самодовольства» они обращаются к Чили, в котором успехи прививочной кампании совпали с резким ростом заболеваемости.

Чили — лидер по темпам вакцинации в Южной Америке: 31% его граждан привиты полностью и 42% — частично. Причина того, что сегодня больницы в Чили переполнены, судя по всему, в том, что страна слишком рано отменила ограничения.

Падение заболеваемости совпало там с началом прививочной кампании в декабре, а также с сезоном летних отпусков, который в Южном полушарии приходится на декабрь-февраль. Границы страны были открыты, чилийцам разрешили путешествовать, одновременно распахнули двери развлекательные заведения. Количество контактов между людьми резко увеличилось, путешественники занесли из соседних стран более заразные мутации коронавируса, а коллективный иммунитет к началу роста заболеваемости так и не был достигнут. Сейчас в Чили снова введены карантинные меры.

Бутан

Крохотное королевство в Гималаях — пример неочевидного успеха. На данный момент в нём привиты 64% жителей. Все вакцины Бутану поставила соседняя Индия — для этого понадобилось всего около 500 тысяч доз. Примечательна не столько система закупки (при небольшом населении заручиться необходимым количеством препарата не так уж и сложно), а сеть прививочных пунктов.

Система здравоохранения королевства неспособна лечить серьёзные заболевания. В стране существует совет, который принимает решение о направлении больных на лечение в соседние страны, если они заболевают раком или нуждаются в операции. Но система медпунктов, которые оказывают несложную помощь, там развита на удивление хорошо, а для быстрой вакцинации ничего больше и не потребовалось.

Более того, помогать с прививками вызвались сотни волонтёров. От одной горной деревни до другой они нередко добирались пешком или на вертолётах и не уходили оттуда, пока не сделал уколы всем её жителям. Жители Бутана доверяют властям и положительно относятся к вакцинам, поэтому проблем с отсутствием желающих у королевства не возникло.

Россия

Темпы вакцинации в России, увы, не впечатляют, несмотря на то, что наша страна первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, а привиться сегодня может любой желающий. По последним доступным данным, полностью привиты в РФ 4,4% населения, частично — 7,3%.