«Очарован культурой»: экс-посол США Салливан о любви к России Бывший посол США в Москве Джон Салливан признался в любви к России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Бывший посол США в Москве Джон Салливан признался в любви к России и добавил, что «очарован ее культурой», передает ТАСС. Дипломат выразил мнение, что Россия останется крупным центром в политике и международной безопасности. Представитель США также указал на сложность в изучении русского языка.

Будут ли они крупным игроком? Да. Тратите ли вы время впустую, изучая русский язык? Совершенно нет. Трудный ли это язык? Я знаю по своему собственному опыту, что чрезвычайно, — сказал Салливан.

Он указал на то, что сам начал учить русский язык из-за своего отношения к российской культуре.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале декабря перед премьерой «Бориса Годунова» в театре «Ла Скала» заявила, что считает русских композиторов «феноменальными». Она призвала уважать русскую культуру и хорошую оперу. Глава ЕК отдельно упомянула свою симпатию к Мусоргскому и Чайковскому. На мероприятии также присутствовала премьер-министр Италии Джорджа Мелони которая отметила, что нужно отделять политику от культуры. Мелони, комментируя призыв украинского посла снять оперу с афиши, добавила, что не разделяет полемики по поводу русской культуры.