Обвинили в любви к родине: россиянку признали в США иноагентом

Жительница США, имеющая также гражданство России, признана в среду американским судом виновной в том, что она действовала как иностранный агент, не поставив об этом в известность власти. В 36-страничном решении суда подчёркивается, что вина подсудимой заключается именно в сокрытии факта работы на российские интересы, а не в содержании этой работы как таковой, а именно распространении прокремлёвской пропаганды.

Жившую в тот период на Манхэттене Елену Бренсон судья Южного округа города Нью-Йорк обвинил в шести нарушениях законов — в первую очередь в том, что она организовала группу лиц, занимающихся распространением информации в интересах Москвы. Сама по себе такая деятельность не является предосудительной по американским законам, наказуемо именно сокрытие такого факта.

По закону США «Об иностранных агентах» (FARA) подобная деятельность подлежит обязательной регистрации в Минюсте.

Помимо нарушения данного закона 61-летнюю Бренсон (известную также как Елена Черных) обвиняют в мошенничестве в 2017 и 2019 годах, когда она якобы предоставила иммиграционной службе США ложные данные на некоторых российских чиновников, чтобы те могли получить визы в обход наложенных на них санкций, запрещавших въезд в Штаты. Конкретно Бренсон направила им приглашение для участия в мероприятиях руководимого ею « Русского центра ».

Согласно мотивационной части приговора суда, Бренсон вела такую деятельность ещё задолго до нынешних событий на Украине — с 2011 года. По данным, представленным суду прокуратурой, она организовывала встречи российских официальных представителей с различными американскими политиками и деловыми людьми. Среди таких политиков в решении суда упомянут сенатор от штата Нью-Йорк, чьё имя не называется.

Этого сенатора Бренсон якобы просила организовать хоккейный матч между любительскими командами ГУВД города Москвы и департамента полиции Нью-Йорка в октябре 2015 года. С этой целью Бренсон приглашала его на шикарные обеды в вестсайдских ресторанах Нью-Йорка.

Помимо этого, она координировала деятельность нескольких организованных групп, занимавшихся, как говорится в материалах судебного дела, продвижением государственных интересов России — в частности, так называемый «Русский центр» в Нью-Йорке, который, по утверждению прокуратуры, в действительности работал как пропагандистская машина Кремля ещё с 2012 года. Адрес центра совпадает с адресом, по которому проживала Бренсон.

RT Елена Бренсон

По утверждениям прокуратуры , через этот центр российское правительство пересылало десятки тысяч долларов на проведение разного рода общественных мероприятий в интересах официальной Москвы, а также на информационные кампании в тех же интересах.

Этот центр проводил такие информационные кампании, как «Я люблю Россию», направленные на американскую молодёжь русского происхождения. Это пример её незаконной работы на интересы российского правительства. А учитывая текущие события в мире, в высшей степени важно раскрывать и пресекать попытки иностранного влияния как часть борьбы с тиранией, — заявил суду прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Вильямс.

Вдобавок в вину пророссийской активистке вменяется её роль в проведении разного рода ежегодных мероприятий, направленных на продвижение истории России и русской культуры среди русскоязычной американской молодёжи .

На сайте самого «Русского центра» его задачами называются «защита русских американцев, распространение русского культурного наследия, улучшение отношений между народами России и США».

Доказательством иноагентской деятельности Елены Бренсон прокуратура также считает её переписку по электронной почте в марте 2016 года с одним из российских высокопоставленных государственных чиновников. Речь шла об организации его очной встречи с Дональдом Трампом (который на тот момент ещё не был президентом США) либо с дочерью Трампа Иванкой.

Для этого Бренсон отправила Трампу приглашение посетить проходивший в Нью-Йорке в апреле того же года Российский форум . О том, приняли ли Дональд или Иванка Трамп это приглашение, в материалах суда не говорится.

По заявлению прокурора Дамиана Вильямcа, подсудимая получала письменные указания напрямую от президента РФ Владимира Путина. Ещё одним доказательством иноагентской деятельности прокурор считает тот факт, что Бренсон возглавляла Общественный совет русскоязычной общины Нью-Йорка.

Ещё одним эпизодом «преступления» Бренсон-Черных прокуратура и ФБР называют её участие в кампании против переименования основанного в XIX веке российскими мореплавателями форта на Гавайях. Как часть кампании она организовала нескольким гавайским чиновникам турпоездку в Москву в 2016 году.

Приговор был вынесен заочно, так как сама Елена Бренсон уехала в Россию ещё в октябре 2020 года. В марте 2021-го она через своего знакомого продала принадлежавшее ей помещение «Русского центра» (и свою квартиру, расположенную там же) за $197 тысяч.

Вернуться на родину она решила после того, как в сентябре того же года её вызвали на допрос в ФБР. Именно на том допросе Бренсон и создала себе состав преступления, отрицая какие-либо связи с властями России.

Однако после обыска, который ФБР провело в помещениях «Русского центра» в Нью-Йорке, отпираться было уже бессмысленно, и попавшийся с поличным «иностранный агент» предпочла не искушать судьбу.

Как заявил во вторник Дамиан Вильям, Бренсон «знала, что она должна зарегистрироваться в качестве иностранного агента, но сознательно решила этого не делать». Более того, она инструктировала своих сотрудников, как им избежать такой же регистрации.

Год спустя Бренсон, уже находясь в безопасности, рассказала российским СМИ, что она в спешке покинула США, потому что была «напугана» и опасалась неминуемого ареста, как это произошло с другой россиянкой, Марией Бутиной, в июле 2018 года.

Бегство из США Елены Бренсон в самом деле смотрится не как проявление паники, а как вполне рациональное желание избежать дорогостоящих судебных процедур с заведомо неблагоприятным для неё исходом, объяснил NEWS.ru американист Малек Дудаков.

На практике применение закона FARA — это юридическая серая зона, где доказать злонамеренность обвиняемого, как и его невиновность, бывает довольно сложно. Если подозреваемый человек известен, как бывший советник Дональда Трампа Пол Манафорт, ему это может сойти с рук. А мелким сошкам вроде этой Бренсон проще, конечно, разорвать все связи с американским правосудием и никогда больше в США не появляться. Малек Дудаков политолог по США политолог по США

По словам эксперта, хотя сам по себе статус иноагента в США не влечёт за собой какой-то формальной дискриминации, лоббисты стараются всеми правдами и неправдами оттягивать декларирование себя в таком статусе до последнего — потому что далеко не все политики, чиновники и бизнесмены горят желанием общаться с лицом, открыто работающим на иностранное (а тем более недружественное) правительство.